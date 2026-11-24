Francoforte: andamento negativo per Lanxess
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca, che mostra un decremento del 3,64%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce prodotti chimici e polimeri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,95 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,39. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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