Francoforte: brillante l'andamento di United Internet
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di servizi internet, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Internet più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario della società di telecomunicazioni e applicazioni cloud si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,28 Euro. Prima resistenza a 24,82. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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