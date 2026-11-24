Francoforte: brillante l'andamento di United Internet

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di servizi internet , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Internet più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società di telecomunicazioni e applicazioni cloud si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,28 Euro. Prima resistenza a 24,82. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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