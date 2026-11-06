Francoforte: scambi negativi per United Internet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso United Internet , con una flessione del 2,31%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che United Internet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,42%, rispetto a -0,88% del MDAX ).





Lo status tecnico di United Internet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,85 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,31. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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