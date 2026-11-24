Francoforte: positiva la giornata per RENK
(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di propulsione, che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RENK evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore di trasmissioni per veicoli e navi rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di RENK suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,44 Euro con tetto rappresentato dall'area 32,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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