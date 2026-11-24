Francoforte: positiva la giornata per RENK

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di propulsione , che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di RENK evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore di trasmissioni per veicoli e navi rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di RENK suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,44 Euro con tetto rappresentato dall'area 32,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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