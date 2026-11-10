Francoforte: positiva la giornata per RENK

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di sistemi di propulsione , che lievita del 3,17%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RENK , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi evidenzia un declino dei corsi verso area 36,43 Euro con prima area di resistenza vista a 37,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 35,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```