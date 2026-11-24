Francoforte: scambi negativi per Salzgitter

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.



L'andamento di Salzgitter nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di acciaio e tubi rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 46,28 Euro, mentre i supporti sono stimati a 45,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 47,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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