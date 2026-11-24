Guidi (Assologistica): in tre anni oltre 206 milioni di danni, serve coordinamento nazionale

(Teleborsa) - “La logistica è un’infrastruttura essenziale per il Paese: in Italia conta oltre 83mila imprese e più di 822mila addetti, genera un fatturato di circa 158 miliardi di euro e investe oltre 7 miliardi. È un settore che cresce e crea lavoro, ma la sua attività è sempre più esposta a intimidazioni, blocchi, violenze e azioni illegali che mettono a rischio lavoratori, imprese e continuità dei servizi. I dati raccolti su nove aziende, con oltre 20mila dipendenti diretti e in appalto, mostrano la dimensione del problema. Tra gennaio 2023 e novembre 2025 si sono verificati 149 episodi di contestazione, durati complessivamente 305 giorni lavorativi. In 52 casi è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, ma solo 10 interventi hanno consentito di ripristinare le normali condizioni di lavoro. Le imprese coinvolte hanno registrato danni e perdite per oltre 206 milioni di euro, soprattutto per clienti persi, concessioni e costi legati ai disservizi.

Il rischio è che clienti e hub logistici si spostino altrove, con conseguenze sulla competitività e sull’occupazione. Le aziende intervistate stimano oltre 127 milioni di euro di potenziali perdite di clienti nei prossimi due anni e segnalano il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro. Con il Ministero dell’Interno abbiamo avviato in questi mesi un dialogo costruttivo e una collaborazione proficua, di cui ringraziamo il Ministro. Il nostro obiettivo è rafforzarla insieme, e per questo mettiamo a disposizione alcune proposte: un tavolo di lavoro permanente con le istituzioni e le associazioni d’impresa, una collaborazione ancora più stretta tra le imprese e Prefetture, Questure e Arma dei Carabinieri, che già operano in stretto raccordo tra loro, un’attenzione particolare alle aree più esposte e procedure condivise per la gestione delle situazioni di crisi. Potrebbero completare il quadro un servizio nazionale di segnalazione attivo 24 ore su 24 e percorsi di formazione dedicati agli operatori sul territorio”. Lo ha detto il presidente di Assologistica Paolo Guidi intervenendo al convegno ‘Logistica Sicura: Paese più forte’ cui hanno partecipato tra gli altri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.







“I siti logistici sono ormai, a tutti gli effetti, obiettivi sensibili. Le imprese sono troppo spesso oggetto di aggressioni, intimidazioni e ricatti che alterano la gestione degli appalti e la concorrenza, a danno di chi rispetta le regole, e il fenomeno si sta allargando dai magazzini ai porti. Per questo riteniamo utile lavorare insieme a modalità d’intervento condivise, come fasce orarie di presidio garantite al mattino e al pomeriggio nelle situazioni di crisi, e alla piena applicazione dell’articolo 14 del decreto Sicurezza, che ha già messo a disposizione uno strumento importante contro i blocchi stradali. È il modo migliore per rafforzare la fiducia dei clienti nella logistica italiana e mantenere nel nostro Paese gli hub logistici. Su questo fronte abbiamo già avviato un’ottima ed efficace collaborazione con l’Arma dei Carabinieri: il Protocollo d’intesa e gli incontri sul territorio hanno creato un canale diretto tra le imprese e i reparti dell’Arma, che sta dando risultati concreti sul piano della prevenzione”, ha sottolineato il presidente Guidi.







“I dati – ha aggiunto Umberto Ruggerone, vicepresidente di Assologistica – mostrano la necessità di un’azione comune e continuativa. Prevenire le escalation e garantire la sicurezza nelle piattaforme logistiche è nell’interesse dell’intero sistema economico. Significa tutelare il diritto al lavoro e all’impresa, la libera concorrenza e l’ordine pubblico. Occorre uno sforzo comune affinché le attività possano svolgersi senza pressioni illegali, nel rispetto delle regole e a beneficio del Paese”.







Intervenendo sul tema della formazione, il Gen. Brig. Stefano Romano dell’Arma dei Carabinieri ha illustrato il Protocollo d’intesa sottoscritto con Assologistica e il ciclo di incontri territoriali avviato a Codogno e a Castel San Giovanni con le imprese, le Prefetture e le Questure. Il Generale ha sottolineato il valore della prevenzione e di uno scambio costante e tempestivo di informazioni tra imprese e reparti dell’Arma per la tutela di siti, merci e lavoratori.







Per Confindustria è intervenuto Marco Ravazzolo, Direttore Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità, che ha ricordato come la sicurezza della logistica sia una condizione essenziale per la competitività dell’intero sistema industriale e delle filiere produttive del Paese.







Nella tavola rotonda, moderata da Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, le imprese hanno portato la propria testimonianza diretta. Filippo Caltabiano (Fiege Logistics) e Alessandro Renzo (GXO Logistics) hanno descritto l’impatto dei blocchi sull’operatività dei magazzini e sulla continuità del servizio ai clienti. Gabriele Zanazzi (Centromarca) ha portato il punto di vista dell’industria di marca, che subisce in prima persona ritardi e interruzioni lungo la filiera. Rosario Rasizza (Openjobmetis) si è soffermato sulla legalità e sulla trasparenza nella gestione del lavoro e degli appalti, mentre Giampiero Falasca (DLA Piper) ha approfondito gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.

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