Cybersicurezza, Unimpresa: danni fino a 20,1 milioni tra scuole, voli e supermercati

Spadafora: "Sicurezza digitale è sicurezza economica"

(Teleborsa) - Gli attacchi informatici e i falsi allarmi che nelle ultime due settimane hanno colpito scuole, supermercati e collegamenti aerei in Italia potrebbero aver provocato danni complessivi tra 2,8 e 20,1 milioni di euro. Lo stima il Centro studi di Unimpresa in un report sugli episodi tra il 2 e l'11 novembre, precisando che non si tratta di "danni certificati" ma di "una valutazione economica di scenario". I costi pubblici diretti sono tra 1,1 e 4,4 milioni, quelli privati tra 1,7 e 15,7 milioni: nello scenario più oneroso il privato pesa per circa il 78%.



La voce più rilevante è quella dei costi privati indiretti (1,5-11,4 milioni): ore di lavoro perse dai genitori, tempo dei passeggeri, verifiche preventive sugli impianti e interruzioni produttive.



I settori



Per i supermercati si ipotizzano 8-12 punti vendita colpiti dalla manomissione degli impianti di refrigerazione (40.000-450.000 euro di danni diretti) e controlli preventivi su 3.000-10.000 esercizi (300.000-2 milioni). Per gli otto collegamenti aerei coinvolti tra il 2 e il 6 novembre i costi vanno da 100.000 euro a 3,9 milioni per le compagnie, da 300.000 a 700.000 per l'impiego dei caccia e da 40.000 a 160.000 per i controlli aeroportuali. Per le scuole, con 100-300 istituti coinvolti l'11 novembre, si stimano 700.000-3,2 milioni per il personale retribuito durante le interruzioni e 1,2-9 milioni per le ore di lavoro dei genitori; le 200.000-900.000 ore di lezione perse non sono monetizzate.



Le dichiarazioni



"La sicurezza digitale è diventata una componente essenziale della sicurezza economica nazionale", ha dichiarato il vicepresidente di Unimpresa Giuseppe Spadafora. "Quando una scuola interrompe le lezioni, un aereo viene deviato o un supermercato è costretto a fermare i propri impianti, il danno non riguarda esclusivamente chi subisce direttamente l'attacco." Il report evidenzia "una forte asimmetria" tra il costo ridotto delle azioni ostili e le conseguenze economiche, con le Pmi più esposte: "Dobbiamo evitare che la sicurezza digitale diventi un ulteriore elemento di disuguaglianza competitiva".



Servono "procedure uniformi, maggiore coordinamento, formazione e strumenti accessibili", anche con misure fiscali per gli investimenti in protezione informatica. "Non sappiamo ancora chi sia responsabile e sarebbe imprudente attribuire una regia comune senza elementi investigativi".

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