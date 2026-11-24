(Teleborsa) - Prende il via oggi, 24 novembre, l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS
) volontaria lanciata da Intesa Sanpaolo
sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena
, per un controvalore complessivo di 31,4 miliardi di euro. I termini dell'offerta
Il periodo di adesione parte oggi 24 novembre 2026 e si concluderà il 22 gennaio 2027, mentre il pagamento del corrispettivo è previsto per il 29 gennaio.
In caso di avveramento o rinuncia delle condizioni di efficacia, Intesa Sanpaolo riconoscerà agli aderenti un corrispettivo unitario di 1,250 euro in contanti e 1,664 nuove azioni ISP per ciascuna azione MPS portata in adesione.
Pur non essendo obbligata, Intesa Sanpaolo applicherà su base volontaria la riapertura dei termini, se ne ricorreranno i presupposti. In quel caso le adesioni saranno di nuovo possibili dal 1° al 5 febbraio 2027, con pagamento il 12 febbraio 2027.
Il Consiglio di amministrazione di MPS ha giudicato congruo il corrispettivo
sotto il profilo finanziario, pur rilevando che non riflette pienamente il valore del gruppo e le sue prospettive di crescita e creazione di valore.