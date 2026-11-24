New York: netto calo registrato da Texas Instruments

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia chip statunitense , che esibisce una perdita secca del 9,21% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Texas Instruments rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo della società tech americana rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 277,3 USD, mentre i supporti sono stimati a 255,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 299.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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