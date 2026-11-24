Next Geosolutions, contratto da 11,6 milioni per i survey offshore del progetto idrogenodotto Barmar

Survey offshore su 366 chilometri di tracciato: attività al via entro fine 2026

(Teleborsa) - Next Geosolutions , tra i gruppi leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, si è aggiudicata da BarMar, nuovo cliente del Gruppo, un contratto del valore di circa €11,6 milioni per l’esecuzione di una campagna integrata di survey offshore nell’ambito del progetto “BarMar”. Il progetto è sviluppato da NaTran, Enagás e Teréga, azionisti di BarMar S.A.S., nell’ambito di “H2med”, il corridoio europeo dell’idrogeno verde.



H2med è un’iniziativa transfrontaliera finalizzata a collegare le reti dell’idrogeno della Penisola Iberica con l’Europa nord-occidentale. È inclusa nell’elenco dei Projects of Common Interest (PCI) dell’Unione Europea ed è stata descritta dai suoi promotori come l’“Europe’s first major green hydrogen corridor”. Nell’ambito di H2med, BarMar prevede lo sviluppo di un corridoio marittimo tra Barcellona (Spagna) e Fos-sur-Mer (Francia), attraverso la realizzazione di una pipeline offshore destinata al trasporto di idrogeno.



Survey offshore su 366 chilometri di tracciato: attività al via entro fine 2026

Le attività affidate a NextGeo comprendono un articolato programma di survey geofisiche, geotecniche e UXO, oltre ad attività di campionamento (grab sampling), ispezioni ROV e crossing survey delle infrastrutture sottomarine esistenti, lungo un corridoio offshore di circa 366 chilometri.



I dati raccolti contribuiranno alla caratterizzazione delle condizioni del fondale e del sottosuolo marino necessaria alla pianificazione e alla progettazione della futura infrastruttura.



Le operazioni offshore saranno eseguite attraverso l’utilizzo di due unità navali dedicate. L’avvio delle attività è previsto entro la fine del 2026, mentre il completamento è attualmente programmato tra la fine del Q2 2027 e l’inizio del Q3 2027, in funzione di eventuali attività aggiuntive che potrebbero essere richieste in corso d’opera.



Valentina De Rienzo, CCO di NextGeo, ha commentato: “L’aggiudicazione di questo contratto rappresenta un risultato significativo per NextGeo. Segna l’avvio della nostra collaborazione con BarMar S.A.S. in un settore innovativo e in rapida evoluzione come quello dell’idrogeno, riflette l’importanza strategica del progetto BarMar nello sviluppo delle infrastrutture energetiche europee e riconosce

l’ampiezza e la complessità delle attività che svolgeremo nell’ambito di un progetto così pionieristico. Questa aggiudicazione ci consentirà di mettere a disposizione le nostre competenze integrate, le nostre tecnologie e i nostri asset offshore per supportare lo sviluppo di una nuova infrastruttura per il trasporto dell’idrogeno in Europa, rafforzando ulteriormente il nostro impegno a favore delle infrastrutture

energetiche del futuro".

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