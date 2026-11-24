Nvidia in calo del 4% nel premarket dopo il rally per il ritorno di Huang

(Teleborsa) - Le azioni Nvidia cedono il 3,9% nel premarket, dopo il balzo di lunedì, quando il titolo aveva chiuso in rialzo del 30% per il ritorno di Jensen Huang come ceo. Anche altri produttori di chip Usa scendono: Micron, Marvell, Amd e Arm perdono oltre il 3%. Huang si era dimesso all'inizio del mese dopo aver ammesso una relazione extraconiugale; il cda ha votato all'unanimità il reintegro "dopo una serie di discussioni e incontri".



Donald Trump ha detto alla Cnbc di essere stato personalmente coinvolto: "L'accordo l'ho fatto io". Il cda, ha spiegato, chiedeva garanzie che Huang non rappresentasse una minaccia per la sicurezza nazionale: "Gli abbiamo dato rassicurazioni, almeno con tutto ciò che sappiamo. Riteniamo che sia a posto".



L'attenzione resta alta: gli Usa indagano su Alice Huang, sospetta spia cinese, e su Megaspeed, la società dove lavorava, e restano dubbi sul passaggio di chip Nvidia in Cina nonostante i controlli all'export. Huang è chiamato a testimoniare davanti alla commissione Bancaria del Senato e risponderà alla commissione Esteri della Camera la prossima settimana. La senatrice Elizabeth Warren, che guiderà la commissione da gennaio, ha definito il reintegro "avventato".

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