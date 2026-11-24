Borse asiatiche, corsa dei chip dopo il ritorno di Huang alla guida di Nvidia

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Tokyo , con il Nikkei 225 in rialzo del 4,25%; sulla stessa linea, in forte aumento Shenzhen, che avanza dell'1,70%. In ribasso Hong Kong (-0,9%); su di giri Seul (+6,19%); effervescente Sydney (+1,61%).



I titoli dei semiconduttori e della tecnologia in Asia salgono con forza dopo la decisione del cda di Nvidia di reintegrare Jensen Huang come ceo, che ha ridato fiducia al comparto dell'intelligenza artificiale. Volano tutti i principali protagonisti del comparto: Sk Hynix a +7,9%, Samsung a +10,3% e Tsmc a quasi +10%. In Giappone Advantest guadagna il 15%.



A Wall Street Nvidia ha guadagnato quasi il 32%, circa mille miliardi di capitalizzazione in una seduta. Huang resta sotto esame del Congresso e dovrà testimoniare a inizio dicembre.

Piccolo spunto rialzista per l' euro contro la valuta nipponica , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,25%. La giornata del 23 novembre si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,08%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,71%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,6%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Martedì 24/11/2026

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,3 punti).

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