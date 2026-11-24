(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria
totalitaria lanciata da Intesa Sanpaolo
su Banca Monte dei Paschi di Siena
, risulta che oggi, 24 novembre, primo giorno di adesioni
, sono state presentate 961.413 richieste
, pari allo 0,0317%
sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPAS si concluderà il 22 gennaio 2027
. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie MPS acquistate sul mercato nei giorni 21 e 22 gennaio 2027 non potranno essere apportate in adesione.