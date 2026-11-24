Piazza Affari: in calo Reply
(Teleborsa) - Sottotono la società di consulenza informatica, che passa di mano con un calo del 2,22%.
Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'andamento di breve periodo della società operante nel settore Telco & Media mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 130,1 Euro e supporto a 126,3. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 133,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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