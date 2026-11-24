Piazza Affari: in calo Reply

(Teleborsa) - Sottotono la società di consulenza informatica , che passa di mano con un calo del 2,22%.



Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'andamento di breve periodo della società operante nel settore Telco & Media mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 130,1 Euro e supporto a 126,3. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 133,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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