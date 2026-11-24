Pistoia (IONQ Italia), “quantum computing cruciale per sicurezza banche e pagamenti"

"L'Italia può fare da guida"

(Teleborsa) - "Ottimizzazione degli investimenti, gestione del rischio, pricing dei derivati e machine learning sono alcuni dei campi nei quali il sistema bancario può già beneficiare delle capacità di calcolo quantistico".



A sostenerlo è Marco Pistoia, amministratore delegato di IONQ Italia, a margine del Salone dei Pagamenti 2026 in corso a Milano.



"Un'opportunità che richiede però una preparazione tempestiva: gli istituti finanziari dovrebbero dotarsi di team specializzati e avviare una collaborazione tra esperti di tecnologia quantistica e professionisti del settore finanziario. Inoltre, c’è un tema cruciale che riguarda la sicurezza".



"Se oggi gli attacchi informatici non sfruttano ancora le capacità dei computer quantistici, in futuro questa tecnologia potrebbe violare gli attuali sistemi crittografici, con conseguenze potenzialmente molto gravi per banche, imprese e istituzioni. È importantissimo quindi, specialmente per le banche, adottare la sicurezza quantistica. Un attacco quantistico diretto contro il sistema bancario può mettere in ginocchio un'intera nazione".



"Oggi il quantum computing non è più una tecnologia confinata ai laboratori di ricerca, ma una risorsa già pronta a trovare applicazione nei processi produttivi e nei settori strategici dell'economia. Una trasformazione che riguarda da vicino anche la sicurezza nazionale, la protezione delle infrastrutture digitali e la competitività futura dell'Italia che ha tutte le potenzialità per essere alla guida di questa grande trasformazione".





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