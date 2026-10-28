Tecnologie quantistiche, al Mimit il confronto con l'industria sulla seconda consultazione pubblica

Urso: "Italia protagonista della filiera"

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha presentato al Mimit, alla riunione plenaria dell'ecosistema industriale italiano delle tecnologie quantistiche, gli esiti della seconda consultazione pubblica sul settore. "Le tecnologie quantistiche rappresentano la prossima grande trasformazione industriale e noi, come Paese, abbiamo la possibilità di collocarci come protagonisti della filiera tecnologica, accompagnando il progresso attraverso la generazione di nuove catene del valore e formando le necessarie competenze interdisciplinari", ha detto.



La consultazione, avviata con l'Osservatorio Quantum Computing & Communication del Politecnico di Milano, punta a dare continuità al monitoraggio del settore e a orientare le decisioni di policy, in vista del futuro Quantum Act europeo. All'incontro, organizzato con Anitec-Assinform, hanno partecipato oltre 100 stakeholder, che hanno discusso con le istituzioni di sviluppo industriale, trasferimento tecnologico, competenze e posizionamento dell'Italia nei mercati emergenti del quantum. "L'incontro di oggi dimostra come questo sia un obiettivo comune: valorizzare il nostro Paese, forte di solide radici scientifiche e di eccellenze industriali e tecnologiche", ha aggiunto Urso.



Presenti le istituzioni che hanno contribuito alla Strategia italiana per le tecnologie quantistiche: il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Ministero degli Esteri.

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