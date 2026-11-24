Patuelli (ABI): "verifica" su bonifico istantaneo per evitare truffe. Euro digitale va "incentivato"

L'intervento al Salone dei Pagamenti

(Teleborsa) - "Questo non è un Salone dei Pagamenti come i precedenti. Dobbiamo essere fortemente consapevoli che stiamo vivendo una situazione di pre-emergenza". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), nella plenaria di apertura dell'undicesima edizione del Salone dei Pagamenti. L'evento, dal 24 al 26 novembre, porta all'Allianz MiCo di Milano banche, istituzioni, imprese, startup, mondo accademico e operatori del settore per confrontarsi sulle sfide e le opportunità che stanno interessando il mondo dei pagamenti.



Il riferimento è all'offensiva "martellante" contro i sistemi digitali. Secondo Patuelli non si tratta solo di hacker, ma di veri e propri "squadroni di tecnologia e di pirateria tecnologica". Negli Stati Uniti e in Europa attaccano sempre più spesso i sistemi digitali ad alta sensibilità, talvolta con successo, arrivando a colpire perfino ospedali, banche del sangue e banche americane. "Le banche in Europa e in Italia sono obiettivi prioritari" di questi squadroni, ha avvertito.



Costi infiniti per la sicurezza



Per difendersi, banche, centri tecnologici e istituti di moneta elettronica investono risorse sempre crescenti, "in una lotta continua che implica spese infinite" per la cybersecurity e la formazione del personale. Il tutto, ha osservato Patuelli, in un mondo che non vive un singolo cambiamento, ma "una infinità di cambiamenti attuali che si sovrappongono e si confondono fra di loro in maniera estremamente veloce".



Questi sforzi, ha sottolineato il presidente dell'ABI, servono innanzitutto alla difesa dei risparmiatori, delle libertà economiche e dei sistemi di pagamento. "È opportuno che tutte le istituzioni europee e nazionali siano pienamente consapevoli di tutti questi sforzi del mondo bancario e finanziario", ha detto.



Euro digitale, nessuna risorsa in manovra



Sul mondo bancario gravano anche gli investimenti per i circuiti di pagamento europei e per la diffusione dell'euro digitale in Italia. Patuelli ha ribadito che l'ABI è "sempre più convintamente" favorevole all'euro digitale e ai circuiti europei indipendenti di carte di credito e di debito. Mentre la Banca Centrale Europea e il Sistema europeo di banche centrali preparano la nascita dell'euro digitale, in conformità alle decisioni delle istituzioni europee, la sua diffusione passerà soprattutto dalle banche.



Eppure la manovra non ne tiene conto. "Nel disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2027 non sono previste risorse a favore delle banche per l'introduzione e la diffusione dell'euro digitale, che sarà un servizio offerto a tutti e che dovrebbe essere incentivato", ha denunciato Patuelli.



Truffe e bonifico istantaneo



L'altro fronte è quello delle truffe digitali, cresciute di recente soprattutto a danno dei risparmiatori. Secondo il presidente dell'ABI sono aumentate molto dopo l'introduzione obbligatoria del bonifico istantaneo, "che è certamente un'importante innovazione, ma che, essendo irrevocabile, viene sfruttato ampiamente proprio dai truffatori". Da qui l'appello: "Chiediamo alle istituzioni competenti che sia fatta tempestivamente una verifica del bonifico istantaneo, per introdurre le necessarie misure per prevenire le truffe".



In chiusura, Patuelli ha ringraziato la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea, "sempre fondamentali punti di riferimento culturali e strategici, non solo di vigilanza, ma anche di innovazione e di prevenzione" di reati sempre più innovativi, e ha espresso parole di apprezzamento per la concorrenza nel settore dei pagamenti.

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