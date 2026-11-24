PNRR: Invitalia ha gestito 55 miliardi, modello per la nuova coesione

(Teleborsa) - "Invitalia ha rivestito un ruolo strategico nel Pnrr, gestendo circa 55 miliardi di euro come soggetto attuatore, centrale di committenza e supporto tecnico-operativo, anche attraverso Infratel". Lo ha detto in un'intervista a ll Sole 24 Ore l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella.



"Ad esempio, - ha aggiunto -come centrale di committenza abbiamo pubblicato circa 240 procedure Pnrr per oltre 11,6 miliardi. Mi sento di dire che l’esperienza del Pnrr sta lasciando al Paese un metodo di lavoro basato su scadenze certe, responsabilità chiare e competenze tecniche condivise. Questo patrimonio va ora messo a sistema cercando di sfruttare al massimo le sinergie con la prossima programmazione del bilancio europeo 2028-2034".



"La proposta della Commissione delinea nuove priorità per la politica industriale Ue con una struttura di bilancio più agile. Ed è positivo. Di certo - ha detto ancora - vanno garantite le cinghie di trasmissione della spesa verso i territori, secondo una governance multilivello come da esperienza del PNRR. E verso le PMI, in modo da favorire lo sviluppo di filiere composite oltre che la nascita di grandi campioni europei. Contemporaneamente è importante che la politica di coesione continui a supportare le aree interne, su cui stiamo lavorando attribuendo grande importanza agli attrattori culturali".

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