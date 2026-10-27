Firmato protocollo d’intesa tra Invitalia e l’Associazione Marchi Storici d'Italia

L’accordo punta a promuovere le opportunità offerte dal Fondo Salvaguardia Imprese

(Teleborsa) - Invitalia e l'Associazione Marchi Storici d'Italia hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere attività di informazione e orientamento rivolte alle imprese titolari di marchio storico di interesse nazionale in relazione alle opportunità offerte dal Fondo Salvaguardia Imprese.



L’accordo è stato sottoscritto dall’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella e dal Presidente dell’Associazione Marchi Storici d'Italia, Massimo Caputi.



L’Associazione si impegna a diffondere presso le imprese informazioni e aggiornamenti relativi al Fondo Salvaguardia Imprese, organizzare webinar, incontri di approfondimento, attività divulgative e fornire alle imprese un primo orientamento sulle caratteristiche dello strumento.



Invitalia si impegna a collaborare alle iniziative informative promosse dall’Associazione, fornire aggiornamenti sul funzionamento del Fondo e sulle eventuali evoluzioni normative e operative, nonché a mettere a disposizione documentazione informativa e strumenti di primo orientamento destinati alle imprese.



Il Fondo Salvaguardia Imprese, gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è pensato per sostenere operazioni di rilancio di imprese in situazione di difficoltà economico-finanziaria. Le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale con più di 20 dipendenti possono accedere allo strumento sia come destinatari della misura sia come promotori di processi di aggregazione di filiera.



Le attività svolte dall'Associazione nell'ambito del protocollo hanno carattere informativo e le eventuali richieste provenienti dall'Associazione stessa o da imprese associate non avranno alcun vantaggio o titolo preferenziale.









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