Invitalia, al via MatchUp: la piattaforma pubblica di matching per l'ecosistema dell'innovazione

In tre anni 9.200 nuove imprese finanziate e 1,4 miliardi di investimenti

(Teleborsa) - Nasce Invitalia-MatchUp, la piattaforma pubblica di matching di Invitalia aperta a tutto l'ecosistema dell'innovazione, presentata al VII Meeting del Sistema Invitalia Startup, organizzato con Regione Emilia-Romagna e ART-ER al Tecnopolo Dama, con oltre 300 partecipanti. La piattaforma, "aperta e gratuita", usa strumenti di intelligenza artificiale e la regia di Invitalia per mettere in relazione startup, Pmi innovative, investitori, corporate, incubatori, università e centri di ricerca, sulla base di tecnologie, fabbisogni, settori, stadio di sviluppo e obiettivi strategici. Invitalia garantisce la validazione dei profili, la riservatezza e l'accompagnamento fino agli incontri one-to-one.



"La sfida per il nostro Paese non è soltanto sostenere la nascita di nuove imprese innovative, ma creare le condizioni affinché possano crescere, attrarre investimenti e competere sui mercati", ha dichiarato l'amministratore delegato Bernardo Mattarella. "La piattaforma rafforza il ruolo di Invitalia come facilitatore dell'ecosistema dell'innovazione, con l'obiettivo di valorizzare il potenziale delle imprese innovative e contribuire alla competitività del sistema produttivo italiano." Il Sistema Invitalia Startup conta oltre 140 partner e ha accompagnato più di 9.500 team imprenditoriali.



I dati del triennio



Nell'ultimo triennio le nuove imprese finanziate sono oltre 9.200, con più di 1,4 miliardi di investimenti attivati e circa 1,2 miliardi di agevolazioni concesse. Le imprese femminili sono oltre 3.800 (41%), quelle guidate da under 36 più di 3.900 (42%) e le innovative circa 1.000, con 315 milioni di investimenti e 254 milioni di agevolazioni. Con Smart&Start Italia sono state finanziate 391 iniziative, con circa 260 milioni di investimenti e oltre 210 milioni di agevolazioni.



Gli investimenti si concentrano in web technology (38%), industria high tech (20%) e bioscienze (17%), seguiti da ambiente ed energia (11%), smart cities e It (6% ciascuno) e turismo e beni culturali (2%). Per numero di startup finanziate guida la Lombardia (26%), davanti a Campania (14%), Lazio (9%), Puglia (8%) ed Emilia-Romagna (7%). Nel 2026 oltre 2.000 incontri B2B hanno accompagnato l'incentivo del Piano integrato autoimpiego.



Emilia-Romagna



Il presidente della Regione Michele de Pascale ha detto: "Vogliamo un'Emilia-Romagna capace di innovare, creare lavoro e offrire alle nuove generazioni concrete possibilità di costruire qui il proprio futuro. La sfida è rafforzare l'ecosistema, facendo in modo che la ricerca si traduca sempre più in nuove imprese, innovazione e lavoro di qualità." La Regione continuerà a investire "nel trasferimento tecnologico, negli incubatori, nella ricerca e nella capacità di attrarre talenti".



Nel corso dell'evento è stato presentato in anteprima il cortometraggio "Invitalia. La strada che conta", di Guido Pontecorvo, con cinque imprenditori sostenuti.

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