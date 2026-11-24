Quota 64, Salvini assicura: "finanziata in manovra, pronti a partire nel 2027"

"Budget iniziale di 850 milioni, se riusciamo ad aumentarlo bene. Sul condono ci sarà un emendamento di maggioranza"

(Teleborsa) - "Quota 64 è già finanziata in manovra, c'è un budget iniziale di 850 milioni, se riusciamo a renderlo ancora maggiore bene, altrimenti siamo già pronti a partire nel 2027".



"Quota 64 è già finanziata in manovra"



Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, a margine del forum Infrastrutture Nordest. Sul condono edilizio "ci sarà di certo un emendamento di maggioranza in manovra", ha aggiunto il vicepremier sottolineando che con la Premier Giorgia Meloni e l' altro vicepremier Antonio Tajani "stiamo lavorando insieme".



700 gli emendamenti che saranno segnalati dai gruppi



Intanto, l'Ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera ha stabilito che gli emendamenti alla manovra che saranno segnalati dai gruppi parlamentari sono 700, su un totale di 6.558 emendamenti totali presentati, e vanno indicati entro giovedì.

Nella maggioranza a Fratelli d'Italia ne spettano 161, alla Lega 88, a Forza Italia 82 e a Noi moderati 33. Il gruppo Misto potrà segnalare 54 emendamenti. Il Partito democratico ha diritto a segnalare 103 proposte di modifica alla manovra, il Movimento 5 Stelle 80 emendamenti, Azione 35, Alleanza verdi e sinistra 34, Italia Viva 32.



Domani mattina riunione relatori-governo



Prevista domani in mattinata, secondo quanto si apprende, una riunione tra i relatori alla manovra e il governo per definire metodo e programmazione dei lavori in commissione alla Camera. Al tavolo è atteso il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e non è escluso possano partecipare, secondo quanto riferito, anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e la Ragioniera Daria Perrotta.

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