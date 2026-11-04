Manovra, Bat Italia: "Pronti a fare la nostra parte"

Anticipo al 1° luglio 2027 degli aumenti fiscali sul tabacco, 112 milioni in più

(Teleborsa) - Bat Italia si dice "pronta a fare la propria parte" rispetto allo sforzo aggiuntivo previsto dal ddl di Bilancio 2027, che anticipa al 1° luglio 2027 una parte degli aumenti fiscali programmati per il 2028. La Relazione tecnica stima maggiori entrate per 112,19 milioni di euro nel 2027. "Siamo pronti ad affrontare con responsabilità il contributo aggiuntivo previsto dalla manovra", dichiara il vicepresidente di Bat Italia e presidente di Bat Trieste Andrea Di Paolo. "Il nostro auspicio è che l'intervento rappresenti un anticipo dell'attuale calendario fiscale, preservandone struttura e prevedibilità nel tempo, elementi fondamentali per continuare a programmare investimenti di lungo periodo nel Paese."



Regole per i nuovi prodotti



L'azienda chiede di completare "in modo coerente" il sistema di regole e un sistema di tariffazione omogeneo per tutte le nuove categorie di prodotto a base di nicotina, per un mercato "più trasparente e facilmente controllabile", a tutela di entrate, legalità e divieto di vendita ai minori. Il mercato dei prodotti da fumo e non da fumo acquistati da canali non ufficiali vale circa 1,2 miliardi (4,8% del totale), con mancate entrate per circa 690 milioni (studio Logista-Ipsos Doxa su dati 2025). Nei primi cinque mesi del 2026 il gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 4,676 miliardi, +170 milioni (+3,8%).



Gli impegni



Bat versa oltre 2 miliardi l'anno tra Iva e accise e ha in programma fino a 500 milioni per l'Innovation Hub di Trieste e acquisti fino a 15.000 tonnellate di tabacco italiano in tre anni, a sostegno di oltre 400 Pmi e circa 6.000 occupati.

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