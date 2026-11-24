(Teleborsa) - Ha preso il via oggi all'Allianz MiCo di Milano l'undicesima edizione del Salone dei Pagamenti
, l'evento internazionale di riferimento per l'innovazione nel settore, che proseguirà fino al 26 novembre. Promosso dall'ABI e realizzato da ABIServizi, il Salone riunisce istituzioni, banche, imprese, società di servizi, startup, fintech e professionisti per confrontarsi sulle sfide e le opportunità del mercato, tra innovazione, competitività e servizi sempre più integrati.
La plenaria di apertura
ha visto gli interventi del presidente dell'ABI Antonio Patuelli, del direttore generale Marco Elio Rottigni e della vice direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti.
"L'evoluzione delle abitudini di pagamento continua ad accelerare, accompagnata dalla crescente diversificazione degli strumenti e dalla trasformazione dei servizi, sempre più integrati e personalizzati", ha dichiarato Rottigni
. Secondo il direttore generale dell'ABI si tratta di una trasformazione che, "in una dimensione sempre europea e sempre più internazionale, sta ridefinendo il rapporto tra persone, imprese, pubblica amministrazione e servizi finanziari, aprendo nuove opportunità in termini di efficienza, accessibilità e innovazione". In questo contesto, ha aggiunto, il Salone si conferma il principale appuntamento annuale di confronto per il settore.Patuelli
ha invece descritto
una situazione di "pre-emergenza" per gli attacchi informatici contro i sistemi ad alta sensibilità, che costringono banche e operatori a spese crescenti in cybersecurity. Il presidente dell'ABI ha anche sottolineato che nella legge di bilancio 2027 non sono previste risorse per le banche per diffondere l'euro digitale, che dovrebbe essere "incentivato e certamente non tassato". Ha poi chiesto una verifica tempestiva sull'esperienza del bonifico istantaneo, la cui irrevocabilità viene sfruttata dai truffatori.Quattro aree tematiche
L'edizione 2026 ha il patrocinio della Commissione Europea, dell'European Payments Council e di AGID - Agenzia per l'Italia Digitale, con la partecipazione di ITA - Italian Trade Agency. Il tema scelto è "Payvolution People", ovvero le persone al centro dell'evoluzione dei pagamenti, in un contesto segnato da intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuove infrastrutture.
Il programma si articola su quattro aree: l'evoluzione dell'esperienza di pagamento; i nuovi ecosistemi di collaborazione tra banche, imprese e fintech; le innovazioni nelle infrastrutture e negli strumenti di pagamento; e la fiducia, con particolare attenzione a cybersecurity, prevenzione delle frodi e identità digitale.Giovani, futuro e fintech
Tra le iniziative c'è la Terrazza dei Talenti, spazio di confronto tra giovani, startup e operatori su innovazione e cultura finanziaria, che ospita anche The Vault, il progetto editoriale di ABIServizi e Chora&Will Media pensato per avvicinare i giovani ai temi economici. Torna l'Agorà del Futuro, realizzata con StartupItalia e dedicata ai grandi cambiamenti di economia e società. La principale novità è Stay Fintech, Stay Tech, sviluppata con Fintech District: un'area dedicata al mondo fintech e techfin con 15 sessioni tematiche e oltre 300 realtà coinvolte.
Il Salone è realizzato in collaborazione con ABI Lab, ASSOFIN, CERTFin, FEduF, Fintech District e l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, e dispone di oltre 10.000 metri quadrati di area espositiva per incontri, workshop e networking.