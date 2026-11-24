Euro digitale, Scotti (Banca d'Italia): non autarchia, ma autonomia per "scegliere e non dipendere"

La Vice Direttrice Generale al Salone dei Pagamenti

(Teleborsa) - "L'idea non è semplicemente quella di aggiungere un nuovo modo di pagamento, ma quella di renderci più capaci di scegliere come pagare in ogni situazione". Lo ha detto Chiara Scotti, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, nella plenaria di apertura dell'undicesima edizione del Salone dei Pagamenti. L'evento, dal 24 al 26 novembre, porta all'Allianz MiCo di Milano banche, istituzioni, imprese, startup, mondo accademico e operatori del settore per confrontarsi sulle sfide e le opportunità che stanno interessando il mondo dei pagamenti.



Il nodo è la dipendenza dall'estero e da pochi operatori. L'obiettivo dell'euro digitale, ha spiegato Scotti, è arrivare a "una autonomia strategica che non significa chiudersi all'innovazione, chiudersi all'esterno e fare tutto in Europa, ma significa mantenere la capacità di scegliere". Quindi di innovare, definire gli standard, proteggere i dati, garantire la continuità operativa e "ridurre dipendenze eccessive da pochi operatori, e magari operatori che non sono europei".



Un tema che nei pagamenti pesa più che altrove. "Parliamo di infrastruttura veramente critica, e dipendere eccessivamente da pochi operatori può portare delle vulnerabilità", ha avvertito Scotti. "Il punto però non è quello di arrivare all'autarchia, ma semplicemente avere un'autonomia che ci consenta di scegliere e non dipendere. L'euro digitale è da vedere in questa ottica".



Cambia l'architettura dei pagamenti



Lo scenario è quello di una trasformazione rapidissima. "Una cosa che mi colpisce molto lavorando su questi temi è veramente la velocità con cui tutto sta cambiando: soluzioni che fino a pochi anni fa sembravano essere sperimentali sono entrate nella nostra vita quotidiana", ha osservato Scotti. Il pagamento "è sempre meno un qualcosa a sé stante, un momento separato", ed è ormai integrato nell'e-commerce, nei wallet digitali, nei processi delle imprese e nei sistemi di intelligenza artificiale.



Cambiano quindi i servizi, i modelli di business, gli operatori e gli strumenti. "Alla fine quello che sta cambiando è l'architettura stessa del sistema dei pagamenti", e la preoccupazione della banca centrale è assicurarsi che continui a essere sicura e resiliente.



"Un euro deve sempre valere un euro"



Per Scotti occorre distinguere tra ciò che può cambiare e ciò che deve restare stabile. Possono cambiare le tecnologie, gli strumenti, gli operatori e le modalità con cui cittadini e imprese accedono ai servizi finanziari. Ma la base del sistema monetario non si tocca: "Un euro deve sempre valere un euro, indipendentemente dallo strumento che utilizziamo". Questo richiede che le diverse forme di moneta siano convertibili alla pari e che il regolamento avvenga in modo sicuro.



Nei pagamenti al dettaglio, l'euro digitale servirà a rendere disponibile anche nel digitale l'equivalente del contante, come suo complemento. All'ingrosso, la sfida è "accompagnare la tokenizzazione senza creare silos o mercati frammentati". I progetti dell'Eurosistema sono due: Pontes, più immediato, per portare la moneta di banca centrale all'interno delle reti private, e un progetto di più lungo periodo per costruire un quadro europeo più integrato. La banca centrale lavora anche sui pagamenti transfrontalieri, con interventi per collegare TIPS, il servizio Target per i pagamenti istantanei, ad altre giurisdizioni.



"Non vogliamo sostituire il mercato"



"L'obiettivo non è certamente quello di sostituire il mercato, anzi, proprio al contrario", ha chiarito Scotti. Il sistema è a due livelli: la banca centrale fornisce la moneta, l'ancora monetaria e il regolamento, mentre il settore privato offre i servizi, l'interfaccia e i modelli. Una distinzione che "resta valida anche oggi nel mondo digitale", e che forse diventa ancora più importante.



I rischi esistono a entrambi gli estremi. "Se il pubblico occupasse troppo spazio, chiaramente potrebbe frenare l'innovazione. Ma al tempo stesso, se l'intero ecosistema si sviluppasse solamente con soluzioni private, potremmo trovarci con grandi dipendenze e mercati frammentati". Per questo la Banca d'Italia guarda con favore alle iniziative private paneuropee e, contemporaneamente, investe in infrastrutture comuni come l'euro digitale, TIPS e Pontes. "L'idea non è di sostituire l'iniziativa privata, ma di creare le condizioni per il suo sviluppo su scala europea".



Il vantaggio per le PMI



Per spiegare l'impatto concreto, Scotti ha fatto l'esempio di un'impresa italiana che acquista materiali da un fornitore di un altro Paese europeo. Oggi verifica della consegna, fatturazione, pagamento e riconciliazione contabile sono passaggi distinti, spesso gestiti a mano e con tempi non trascurabili. Con sistemi basati su pagamenti istantanei o condizionali, queste fasi potrebbero integrarsi: un pagamento condizionale verrebbe eseguito automaticamente al verificarsi di determinate condizioni, aggiornando insieme i sistemi contabili dell'impresa.



Il vantaggio non sarebbe solo pagare più in fretta, ma ridurre il rischio di errori, migliorare la gestione della contabilità e liberare risorse produttive. "Per le piccole e medie imprese, che sono tipiche dell'economia italiana, questo potrebbe fare una differenza particolarmente significativa", ha sottolineato Scotti. "I pagamenti più efficienti potrebbero diventare un fattore di produttività per le imprese, ma anche di competitività a livello di mercato europeo".

Condividi

```