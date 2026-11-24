Sanofi acquisisce Insmed per 41 miliardi di dollari: "Un passo strategico"

Il titolo sale del 4,76%

(Teleborsa) - Sanofi vola a Parigi (+4,76%) dopo l'annuncio dell'accordo per acquisire Insmed, società biofarmaceutica Usa specializzata in malattie respiratorie rare, per 175 dollari per azione in contanti, un valore complessivo di circa 41 miliardi di dollari (37,6 miliardi di euro). L'operazione include due farmaci già commercializzati, Brinsupri (brensocatib) e Arikayce, e un programma di fase 3, il treprostinil palmitil inhalation powder (Tpip), con potenziale in più malattie respiratorie rare.



Effetti e termini dell'operazione



Sanofi stima che sia accrescitiva per l'utile per azione entro fine 2028 e non cambia la guidance 2026. Sarà finanziata con debito e cassa, con finanziamenti già assicurati; il gruppo conferma il dividendo progressivo e prevede di mantenere un solido rating, con "capacità appropriata per investire in opportunità di business development e M&A nelle fasi iniziali". Il closing è atteso nella prima metà del 2027, subordinato al via libera degli azionisti di Insmed e alle autorizzazioni regolatorie.



Le dichiarazioni



"Questa acquisizione è un passo strategico importante per accelerare significativamente la nostra traiettoria di crescita a medio e lungo termine e rafforzare la pipeline", ha dichiarato la ceo Belen Garijo. "Insmed si aggiunge alla nostra presenza già solida nelle malattie respiratorie con un portafoglio altamente differenziato, una scienza solida e un successo commerciale provato." Per il ceo di Insmed Will Lewis, "in poco più di un anno dal lancio abbiamo reso Brinsupri lo standard di cura per i pazienti con bronchiectasie non da fibrosi cistica": l'accordo "offre un valore immediato e certo in contanti agli azionisti".



I farmaci



Brinsupri, inibitore orale della Dpp1 approvato in Usa, Ue, Regno Unito e Giappone, ha raggiunto 1,09 miliardi di dollari di ricavi al 30 settembre 2026 dal lancio di agosto 2025. Arikayce ha generato 433,8 milioni nel 2025 (+19%), e a settembre la Fda ha accettato in revisione prioritaria una nuova domanda. Il Tpip potrebbe diventare "un significativo motore di crescita oltre il 2030".

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