Ubaldi Costruzioni, al 30 settembre backlog a 226 milioni e pipeline a 318,6 milioni

Guidance 2026, VdP tra 46 e 48 milioni ed EBITDA margin tra il 17% e il 19%

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026, il backlog di Ubaldi Costruzioni si attesta a circa 226 milioni di euro.



Il portafoglio ordini comprende complessivamente 59 commesse attive, prevalentemente localizzate nel Centro Italia, e presenta un’elevata diversificazione sia in termini di tipologia di intervento sia di clientela. Le commesse pubbliche rappresentano circa l’84,9% del totale, mentre le iniziative private a finanziamento pubblico incidono per il 14,2%; la restante quota, pari al 0,9%, è riconducibile a progetti privati.



Dal punto di vista tecnico, le attività in corso risultano distribuite tra opere stradali (43,5%), infrastrutturali (17,0%) ed edilizia civile (26,1%), cui si affiancano opere idrauliche (12,9%) e marittime (0,5%).



Con riferimento alle prospettive commerciali, la pipeline al 30 settembre 2026 ammonta a 318,6 milioni e include opportunità in fase di valutazione, presentazione dell’offerta o in attesa di aggiudicazione. In particolare, circa 184,4 milioni si riferiscono a gare per le quali Ubaldi Costruzioni ha già presentato offerta ed è attualmente in attesa dell’esito.



In aggiunta, grazie all'innalzamento alla classifica massima della Certificazione SOA OG8 (opere fluviali), comunicato il 16 novembre scorso, Ubaldi Costruzioni potrà partecipare a gare d'appalto di importo illimitato nella categoria. A titolo di esempio, è in fase di preparazione una gara per lavori di manutenzione straordinaria del valore complessivo di 58,5 milioni di euro.



La guidance

La società, sulla base delle proiezioni di budget approvate per il 2026, comunica la guidance d'esercizio che stima un valore della produzione tra 46 e 48 milioni nonché un EBITDA margin tra il 17% e il 19%.



Le parole dell'AD

Massimo Ubaldi, AD di Ubaldi Costruzioni, ha così commentato: "Il percorso di crescita della nostra Società prosegue con determinazione, sostenuto da un backlog robusto e da una pipeline commerciale in costante espansione, che rafforzano la visibilità sulle prospettive future e confermano la validità della strategia intrapresa. In questo contesto, la guidance 2026 riflette la solidità del nostro posizionamento competitivo e la fiducia nella nostra capacità di continuare a cogliere nuove opportunità di mercato, consolidando un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo".

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