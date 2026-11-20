Ubaldi Costruzioni fiduciosa su M&A a breve ma mantiene approccio disciplinato

Gli spunti dalla conference di Banca Akros

(Teleborsa) - Il management di Ubaldi Costruzioni , società marchigiana attiva nelle opere pubbliche e quotata su Euronext Growth Milan, si è detto fiducioso che sviluppi positivi sul fronte dell'M&A possano emergere nel breve termine. È quanto emerso dagli incontri con gli investitori organizzati a Milano da Banca Akros nell'ambito della conference "Appuntamento alle Colonne", a cui hanno partecipato l'amministratore delegato Massimo Ubaldi e il presidente Gennaro Picarelli. La società sta analizzando attivamente possibili target e opportunità di acquisizione. Mantiene però un approccio disciplinato, attento alla solidità finanziaria, alle valutazioni e a un chiaro razionale industriale.



Sul fronte operativo, il gruppo può contare su un backlog di 208 milioni di euro a fine primo semestre 2026, pari a circa 4-5 volte il valore della produzione del 2025. Il portafoglio ordini è composto quasi interamente da opere finanziate con fondi pubblici: l'82% in modo diretto e il 15% in modo indiretto. Non comprende più lavori legati al PNRR, la cui pipeline è stata interamente completata. La pipeline commerciale vale circa 272 milioni, di cui 234 milioni già oggetto di offerte presentate. La società aggiornerà il mercato sul backlog martedì 24 novembre.



Quanto all'andamento dell'anno, le stime degli analisti per il 2026 appaiono in linea con le attese del management. La tempistica dei lavori in corso e futuri potrebbe comunque incidere leggermente sui numeri, ad esempio sul capitale circolante.

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