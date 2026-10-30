Ubaldi Costruzioni cede il 2,14% del capitale al fondo Generali nato grazie al FNSI

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha ceduto al fondo "Generali Future Leaders Italia" 210.000 azioni proprie, pari al 2,1444% del capitale sociale. Il prezzo unitario è di 5,54 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 1.163.400 euro. Il prezzo è superiore alla chiusura odierna in Borsa (5,52 euro).



Il fondo gestito da Generali Asset Management SGR si inserisce nell'ambito del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), comparto del Patrimonio Rilancio promosso dal MEF e gestito da CDP, che punta a rafforzare il mercato azionario italiano con particolare attenzione alle PMI non appartenenti all'indice FTSE MIB.



"Siamo orgogliosi che un investitore istituzionale come il fondo Generali Future Leaders Italia abbia scelto di credere in noi e nel nostro progetto di crescita - ha commentato il presidente Gennaro Picarelli - Con il suo ingresso allarghiamo la base azionaria e rafforziamo la liquidità del titolo. È un segnale di fiducia e, per noi, un passo coerente con l'impegno a rendere la Società sempre più interessante per il mercato".



L'operazione mira ad ampliare il flottante e a migliorare la liquidità del titolo. Allo stesso tempo diversifica la compagine azionaria con l'ingresso di un importante investitore istituzionale e mette a disposizione risorse finanziarie a supporto del proprio piano di crescita. A seguito della cessione, la società detiene 700 azioni proprie.

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