Ue, quote provvisorie sull'import di auto ibride dal 1° dicembre

Alla Cina 191.780 veicoli in 200 giorni: tutelare l'industria dalla "minaccia imminente di grave danno"

(Teleborsa) - Dal 1° dicembre scatteranno quote provvisorie sull'import di auto ibride nell'Ue. La Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione 2026/2614, che introduce una salvaguardia per "proteggere l'industria Ue da un forte recente aumento delle importazioni". La misura dà attuazione all'intesa Ue-Cina del 9 ottobre sulle consultazioni su commercio e investimenti, ma si applica "a tutte le importazioni di ibride, indipendentemente dall'origine".



Le quote per Paese



Il tetto è fissato per Paese esportatore. A quota esaurita "non è consentito l'ingresso" di altri veicoli. Nei 200 giorni di durata, il contingente più ampio è quello della Cina, con 191.780 unità, seguita da Giappone (170.889), Turchia (126.320), Regno Unito (105.402), Corea del Sud (67.924), Messico (34.755), Marocco (23.954), Serbia (19.353) e Stati Uniti (18.482). Agli altri Paesi spetta un contingente residuo di 822 unità, assegnato in ordine cronologico di dichiarazione doganale.



Le quote sono pari all'import 2025 "aumentato di un valore leggermente superiore al 15%", la crescita media del mercato nell'ultimo triennio. Ne ha una propria chi ha superato il 2% dell'import Ue nel 2025. La gestione è trimestrale, con riporto dei volumi inutilizzati. Per la Cina serve un certificato di quota all'export della Camera di commercio cinese (Cccme). Entro quota resta il dazio "altrimenti applicabile".



I modelli interessati



Rientrano le ibride "full" (Hev) e plug-in (Phev) nuove, comprese le mild hybrid con batteria a supporto della propulsione. Restano fuori i veicoli con fonte elettrica usata solo per funzioni non propulsive, le moto e la categoria L. Sono esenti Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Ucraina, Kenya e i Paesi in via di sviluppo dell'allegato I, ad eccezione di Cina, Turchia, Messico e Marocco. Il Sudafrica è quindi escluso. Esente anche l'Irlanda del Nord a determinate condizioni.



I numeri



Nei dati di Bruxelles l'import è passato da 957.965 pezzi nel 2023 a 1.225.813 nel 2025, fino a 1.423.691 nei 12 mesi a giugno 2026 (+49% sul 2023). Dalla Cina, primo esportatore, si è saliti da 46.001 a 486.582 veicoli, un aumento "quasi del 1.000%". Crescono anche Marocco e Serbia, mentre Giappone, Regno Unito e Corea del Sud sono stabili o in calo. L'indagine, avviata d'ufficio il 30 ottobre, rileva che i produttori Ue "perdono quote di mercato, mettendo a rischio la redditività a lungo termine del loro business ibrido", pur in un mercato in crescita. La minaccia di grave danno è "imminente".



Le misure provvisorie valgono fino al 18 giugno 2027. Le definitive possono arrivare entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, prorogabili di due. Bruxelles terrà sotto vigilanza a posteriori altri veicoli, tra cui i micro-ibridi.

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