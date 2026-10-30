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Prezzi import Germania (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi import Germania (MoM) in settembre
Germania, Prezzi import in settembre su base mensile (MoM) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +1% (la previsione era +1,8%).
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