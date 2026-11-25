Amplifon, siglata linea di credito da 1,2 miliardi per finanziare l’acquisizione di GN Hearing

Durata di 5 anni

(Teleborsa) - Amplifon , leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha sottoscritto una linea di credito per complessivi 1,2 miliardi di euro, finalizzato al completamento della struttura di finanziamento della prevista acquisizione di GN Hearing A/S. Il finanziamento si compone di un term loan di tipo amortizing della durata di 5 anni pari a 900 milioni di euro e di una linea di credito revolving pari a 300 milioni di euro.



I dettagli del finanziamento

Il finanziamento, unitamente ai proventi del prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile collocato lo scorso novembre e alle disponibilità liquide del Gruppo, incluse quelle derivanti dall’aumento di capitale completato lo scorso 22 maggio, sarà utilizzato, direttamente o indirettamente, per: (i) finanziare la componente cash del corrispettivo relativo all’acquisizione del business hearing di GN annunciata il 16 marzo 2026, in sostituzione del senior loan firmato lo scorso giugno; (ii) rimborsare integralmente il prestito obbligazionario garantito da 350 milioni di euro con cedola dell’1,125% e scadenza 2027 emesso da Amplifon il 13 febbraio 2020, inclusi l’eventuale premio di rimborso e gli interessi maturati e non ancora corrisposti, alla data di rimborso o in prossimità della stessa; e (iii) sostenere costi, commissioni e spese connessi alle operazioni.



Il term loan ha una durata di 5 anni ed è caratterizzato da condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili. Con questa operazione il Gruppo finalizza la struttura di finanziamento della prevista acquisizione di GN Hearing annunciata il 16 marzo, il cui perfezionamento è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive e autorizzazioni normative.



Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool di primarie istituzioni finanziarie, tra cui: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, ING Bank N.V., Milan Branch e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Global Coordinators e Underwritters Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, ING Bank N.V., Milan Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch, Banco BPM S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, BPER Banca S.p.A., CaixaBank, S.A., Succursale in Italia e Danske Bank A/S in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners e Crédit Agricole Italia S.p.A. in qualità di Mandated Lead Arranger e Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Milano - Società Cooperativa, Banco Santander S.A., Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., China Construction Bank (Europe) S.A., Milan Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Luxembourg S.A., HSBC Continental Europe, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Milan Branch e Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. in qualità di Lead Arrangers.

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