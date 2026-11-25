(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance del cambio Euro / Yen, con una variazione percentuale dello 0,73%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 173,813. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 175,083. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 176,353.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)