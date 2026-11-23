(Teleborsa) - Chiusura del 22 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 173,56, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 174,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 173,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)