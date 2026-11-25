(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Prepotente rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,82% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 80,01. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 83,65. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 78,31.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)