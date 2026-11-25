Ansaldo Energia riunisce a Milano la Supply chain globale

(Teleborsa) - Ansaldo Energia ha riunito ieri a Fiera Milano Rho oltre 300 fornitori e partner italiani e internazionali per la Global Supply Chain Conference 2026, dedicata alle prospettive di mercato del Gruppo e al rafforzamento della collaborazione lungo l'intera catena di fornitura.



L'andamento positivo dei mercati in cui opera Ansaldo Energia richiede una supply chain sempre più forte e capace di accompagnare lo sviluppo del Gruppo. L'iniziativa ha permesso di condividere con i fornitori progetti e opportunità nella generazione termoelettrica, sia New Units sia Service, nel nucleare e nell’idrogeno, offrendo maggiore visibilità sui programmi futuri e una base solida per pianificare capacità produttiva e investimenti.



A margine dell’evento, Ansaldo Energia ha sottoscritto dieci Long-Term Purchase Agreement con fornitori italiani ed esteri, con contratti fino a sei anni. Gli accordi riguardano componenti e servizi strategici, tra cui lavorazioni meccaniche e fusioni, combustori di turbine a gas, generatori di vapore a recupero, componentistica, servizi di ingegneria e attività logistiche. Questi accordi rafforzano una logica di partnership industriale di lungo periodo, offrendo ad Ansaldo Energia maggiore visibilità sulla capacità della filiera e ai fornitori un orizzonte più ampio per programmare attività e investimenti.





"La crescita di Ansaldo Energia passa anche dalla forza dei nostri fornitori, che rappresentano una leva essenziale per la nostra competitività e per cogliere le opportunità del mercato", ha dichiarato Lorenzo Romagnoli, Chief Operating Officer di Ansaldo Energia. «Gli accordi di lungo periodo traducono il nostro approccio strategico in impegni concreti. Condividere programmi e prospettive ci permette di allineare capacità, competenze e priorità e di dare maggiore continuità alla collaborazione. Vogliamo costruire una supply chain sempre più integrata e pronta a crescere insieme ad Ansaldo Energia".

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