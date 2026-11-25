Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Atitech

(Teleborsa) - L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Atitech per accertare un presunto abuso di posizione dominate consistente nel rifiuto ingiustificato e reiterato di consentire l’accesso da parte di operatori terzi alla piazzola di prova motori dell’aeroporto di Fiumicino, gestita in sub-concessione. In tal modo, Atitech ostacolerebbe i propri concorrenti nel mercato a valle dei servizi di manutenzione di linea sugli aeromobili, in cui è anch’essa attiva.



Dalle evidenze agli atti emergerebbe che, in occasione dei rifiuti opposti dalla società alle richieste di accesso alla facility, l’area destinata alle prove motori non fosse occupata da altri provider, ma libera e inutilizzata oppure occupata dalla stessa Atitech anche mediante il posizionamento di aeromobili fuori servizio, in assenza dello svolgimento di effettive attività manutentive.



Tali circostanze sembrano escludere, al momento, che il diniego di accesso sia riconducibile a effettivi vincoli di capacità o ad altre comprovate esigenze tecnico-operative

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