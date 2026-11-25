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Borsa: Affonda sul mercato il Dow Jones, in forte calo dell'1,10%
Il Dow Jones esordisce a 49.469,86 punti
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25 novembre 2026 - 15.33
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A picco l'indice dei più importanti titoli USA, che esibisce una perdita secca dell'1,10%, a quota 49.469,86 in apertura.
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