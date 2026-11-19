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Borsa: Profondo rosso per il Dow Jones, in discesa del 2,19%
Il Dow Jones termina a 49.097,06 punti
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Finanza
19 novembre 2026 - 22.03
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Affonda sul mercato il principale indice statunitense, che esibisce un -2,19% e chiude la seduta a 49.097,06 punti.
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