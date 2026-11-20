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Borsa: Profondo rosso per il Dow Jones, in discesa dell'1,93%
Il Dow Jones termina a 48.147,27 punti
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Finanza
20 novembre 2026 - 22.03
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Affonda sul mercato il principale indice statunitense, che esibisce un -1,93% e chiude la seduta a 48.147,27 punti.
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