Dl Bollette, Confartigianato, CNA e Casartigiani: rafforzare la vigilanza Arera a tutela di imprese e famiglie

(Teleborsa) - Valutazione positiva sul Dl Bollette, ma con la necessità di rafforzare l’attività di vigilanza di Arera per garantire che i benefici della riduzione dei costi energetici arrivino effettivamente a imprese e famiglie. È la posizione espressa oggi da Confartigianato, Cna e Casartigiani nel corso dell’audizione presso l’ottava Commissione del Senato sul decreto-legge n. 207/2026.



Le Confederazioni artigiane condividono l'esigenza di intervenire in una fase di forte tensione dei mercati internazionali e di elevata volatilità dei prezzi del gas, ma ribadiscono che la risposta strutturale al caro energia passa soprattutto dall'accelerazione della decarbonizzazione e dallo sviluppo delle fonti rinnovabili, capaci di contribuire alla riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso.



Positivo il giudizio sulle misure di rimborso dei costi della produzione termoelettrica, che possono contribuire a contenere i prezzi dell'elettricità. Particolarmente apprezzata la scelta di porre inizialmente il finanziamento del rimborso temporaneo a carico dei responsabili del bilanciamento: un meccanismo che riconduce i costi ai soggetti che per primi beneficiano della riduzione dei prezzi e offre maggiori garanzie ai clienti finali. E’ importante che il rimborso della misura strutturale avvenga tramite un’aliquota uniforme applicata indistintamente a tutti i clienti finali.



Pieno apprezzamento anche per l'abrogazione della premialità riconosciuta agli impianti rinnovabili già incentivati, che evita di imporre alle piccole imprese ulteriori oneri per sostenere impianti alla cui realizzazione hanno già contribuito attraverso le bollette. Chiesto inoltre di chiarire che le linee guida sui gruppi di acquisto riguardino esclusivamente la contrattazione collettiva di lungo termine, senza introdurre nuovi vincoli alle attività di acquisto collettivo già liberamente svolte sul mercato.



La principale criticità rilevata dalle Confederazioni artigiane riguarda la nuova formulazione dell'articolo 6, comma 1. Per Confartigianato, CNA e Casartigiani, il corretto funzionamento del mercato all'ingrosso è una condizione indispensabile affinché i minori costi di produzione si traducano effettivamente in bollette più leggere. Per questo, le Confederazioni ritengono non necessario introdurre ulteriori disposizioni nazionali di interpretazione di una disciplina europea, quella del REMIT, già direttamente applicabile. La priorità deve essere invece il rafforzamento della capacità di ARERA di vigilare sul mercato e contrastare le condotte abusive.



La proposta è quindi di abrogare integralmente l'articolo 6, comma 1, senza sostituirlo, accompagnando questa scelta con il potenziamento delle strutture di vigilanza dell'Autorità. "La tutela dell'integrità del mercato – sostengono - non è soltanto una garanzia per la concorrenza, ma una vera e propria misura di politica energetica. Contrastare i comportamenti scorretti e rafforzare i controlli può contribuire a ridurre il costo dell'energia, producendo benefici concreti per le imprese e i consumatori senza gravare ulteriormente sulle bollette".









(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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