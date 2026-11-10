Manovra, artigiani: giudizio positivo, ma ridurre carico oneri su imprese

(Teleborsa) - Le Confederazioni artigiane - Confartigianato, CNA e Casartigiani - in occasione dell'audizione sulla Manovra 2027 dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, danno un "giudizio complessivamente positivo", sottolineando che "coglie la sfida di coniugare la tenuta dei conti pubblici e la salvaguardia della credibilità del Paese con misure orientate allo sviluppo", ma chiedono anche interventi strutturali per ridurre i costi a carico delle imprese e sostenere competitività e investimenti.



"Nell'ultima legge di bilancio della legislatura – sottolineano – è fondamentale consolidare una strategia di crescita stabile, orientata a valorizzare l'artigianato e le micro e piccole imprese". Le Confederazioni artigiane vedono fra le priorità la riduzione strutturale del costo dell'energia, a partire dalla revisione degli oneri generali di sistema nelle bollette, la semplificazione fiscale, l'occupazione e l'accesso al credito.



Quanto al fisco, viene apprezzata la conferma delle agevolazioni per la riqualificazione edilizia e l'efficienza energetica, la riduzione della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche e il rinvio di plastic tax e sugar tax, mentre si richiede di "correggere" la norma che dispone il raddoppio dall'1% al 2% della ritenuta sulle transazioni B2B e la rateizzazione obbligatoria in dieci anni dei crediti Superbonus.



In materia di energia, le Confederazioni valutano positivamente il nuovo meccanismo di sostegno alle PMI non energivore, attraverso contributi collegati ai prezzi dell'energia e incentivi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo e l'efficienza energetica, ma chiedono una revisione strutturale degli oneri generali di sistema, il cui peso continua a gravare significativamente sulle bollette, penalizzando soprattutto le micro e piccole imprese.



Positivo anche il giudizio sulle misure per il lavoro: dalla tassazione agevolata dei premi di produttività agli incentivi per l'assunzione di giovani, donne e lavoratori nelle Zone Economiche Speciali, fino al rafforzamento delle deduzioni per le nuove assunzioni.



Fra gli ambiti di miglioramento gli incentivi per innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica e la continuità degli investimenti pubblici, soprattutto infrastrutturali, anche dopo la fine del PNRR.

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