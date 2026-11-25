(Teleborsa) - EQUITA
comunica il perfezionamento degli accordi di partnership siglati lo scorso 18 marzo
con i soci di Xenon Private Equity
e il conseguente ingresso della piattaforma
di gestione all’interno del Gruppo.
In particolare, il closing ha visto l'acquisizione del 100% di Xenon AIFM
, del 100% di Xenon GP
, del 20% delle azioni B
dei fondi Xenon attualmente in fase di investimento aventi diritto al carried interest e il diritto a sottoscrivere
il 20% delle azioni B dei fondi che verranno raccolti – o attualmente in fase di raccolta – alle stesse condizioni del management di Xenon.
Il corrispettivo
dell'operazione è pari a 70 milioni di euro
, di cui 35 milioni corrisposti per cassa, mediante l’utilizzo di 20 milioni raccolti con un aumento di capitale riservato a Iccrea Banca e sottoscritto nel settembre, 10 milioni mediante l’emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 – anch’esso integralmente sottoscritto da Iccrea Banca – collocato a novembre e 5 milioni utilizzando la liquidità esistente della società.
La parte restante di corrispettivo
, pari a 35 milioni, è stata corrisposta in azioni EQUITA Group di nuova emissione, derivanti da un aumento di capitale riservato ai soci di Xenon. Le azioni ricevute dagli stessi – pari a 6.008.253 – sono soggette a vincoli di lock-up del 100% nei 12 mesi successivi al closing e del 75% durante il secondo ed il terzo anno successivo al closing. Inoltre, parte del corrispettivo in azioni – per un controvalore pari a 15 milioni – resterà depositato a garanzia in un conto dedicato e soggetto ad un meccanismo di claw-back qualora Xenon non raggiunga determinati obiettivi di fundraising nei prossimi anni.