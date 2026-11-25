(Teleborsa) - Il rapporto tra regolatori e operatori del fintech sui temi di compliance e antiriciclaggio sta cambiando
, con un approccio più orientato al dialogo e alla consulenza, mentre la diffusione dell'intelligenza artificiale richiede ai fornitori di tecnologia competenze regolamentari adeguate.
In occasione del Salone dei Pagamenti, Lorenzo Bizzi, CEO di LaunchBiz
, boutique advisory indipendente specializzata nel lancio e nella crescita di fintech, istituti di pagamento e operatori dei servizi finanziari, ha detto a Teleborsa: "Vediamo un forte cambiamento, una forte attenzione da parte dei regolatori a far funzionare bene le cose e a essere molto più consulenziali rispetto al passato, quindi ad assistere le fintech, anche le realtà piccole come quelle che noi assistiamo, non dotate di mezzi economici e finanziari importanti. Li vediamo cercare di comprendere prima di tutto il business, piccolo e poi in crescita, ma anche affiancare queste realtà consigliandole. È un approccio abbastanza consulenziale del regolatore, che non si vedeva in passato: è stato un cambio di passo molto interessante, che credo faccia bene al nostro contesto italiano
".
Sulle esigenze dei diversi operatori, Bizzi ha spiegato: "Le grandi sembra che abbiano tutto a posto, tutto in regola, ma questo vale per l'attività ordinaria, il cosiddetto business as usual. Per le attività nuove, specialmente in ambito digital, ne assistiamo alcune nel migliorare alcuni aspetti: oggi va molto di moda il discorso della tokenizzazione, oggi va molto di moda il discorso del wallet
. Sono aspetti con cui anche le grandi realtà, con spalle larghe, non hanno familiarità, e quindi si rivolgono comunque a realtà come la nostra, o come quelle dei nostri competitor, per avere quel pizzico di innovazione in più che manca loro anche guardando all'interno".
"Le piccole invece, specialmente quelle estere che si affacciano al mercato italiano, richiedono una conoscenza locale importante
, che viene offerta sostanzialmente o dalle Big Four oppure da realtà di nicchia come possono essere boutique come la nostra, che seguono passo passo il cliente, ma soprattutto ne comprendono le esigenze e le reali necessità e lo aiutano in quello che serve per colmare il gap", ha proseguito Bizzi.
Sul ruolo dell'intelligenza artificiale, Bizzi ha commentato: "Vediamo tantissima AI in questo ultimo periodo, e fa bene per alcuni aspetti, perché è innegabile che abbia migliorato la vita di tutti noi, sia degli operatori sia dei clienti. Bisogna però stare attenti a come venga utilizzata e generata, perché, al di là dell'uso o dell'abuso dello strumento, quello che vediamo è che molti fornitori, molti provider di questi strumenti hanno magari ottime competenze dal punto di vista tech, ma limitate dal punto di vista della conformità e della compliance
. Ne deriva una certa lentezza nel recepire e nel capire le reali esigenze, non tanto quelle della clientela quanto quelle del regolatore".
"Fornire un prodotto buono è importante, ma bisogna anche capire come questo prodotto aiuterà prima il cliente e soprattutto poi le istituzioni a riconoscere le esigenze e i cambiamenti di mercato. Questo secondo me è il vero passo successivo, che stiamo cercando di coadiuvare, non di combattere, perché sarebbe una battaglia titanica. Vogliamo invece far capire cosa vuol dire innovarsi, magari con formule di consulenza, ma con un occhio al cambiamento e alle nuove tecnologie
", ha aggiunto Bizzi.