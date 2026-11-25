



(Teleborsa) - Il, con un approccio più orientato al dialogo e alla consulenza, mentre la diffusione dell'intelligenza artificiale richiede ai fornitori di tecnologia competenze regolamentari adeguate.In occasione del Salone dei Pagamenti,, boutique advisory indipendente specializzata nel lancio e nella crescita di fintech, istituti di pagamento e operatori dei servizi finanziari, ha detto a Teleborsa: "Vediamo un forte cambiamento, una forte attenzione da parte dei regolatori a far funzionare bene le cose e a essere molto più consulenziali rispetto al passato, quindi ad assistere le fintech, anche le realtà piccole come quelle che noi assistiamo, non dotate di mezzi economici e finanziari importanti. Li vediamo cercare di comprendere prima di tutto il business, piccolo e poi in crescita, ma anche affiancare queste realtà consigliandole. È un approccio abbastanza consulenziale del regolatore, che non si vedeva in passato:".Sulle esigenze dei diversi operatori, Bizzi ha spiegato: "Le grandi sembra che abbiano tutto a posto, tutto in regola, ma questo vale per l'attività ordinaria, il cosiddetto business as usual. Per le attività nuove, specialmente in ambito digital, ne assistiamo alcune nel migliorare alcuni aspetti: oggi. Sono aspetti con cui anche le grandi realtà, con spalle larghe, non hanno familiarità, e quindi si rivolgono comunque a realtà come la nostra, o come quelle dei nostri competitor, per avere quel pizzico di innovazione in più che manca loro anche guardando all'interno"."Le piccole invece,, che viene offerta sostanzialmente o dalle Big Four oppure da realtà di nicchia come possono essere boutique come la nostra, che seguono passo passo il cliente, ma soprattutto ne comprendono le esigenze e le reali necessità e lo aiutano in quello che serve per colmare il gap", ha proseguito Bizzi.Sul ruolo dell'intelligenza artificiale, Bizzi ha commentato: "Vediamo tantissima AI in questo ultimo periodo, e fa bene per alcuni aspetti, perché è innegabile che abbia migliorato la vita di tutti noi, sia degli operatori sia dei clienti. Bisogna però stare attenti a come venga utilizzata e generata, perché, al di là dell'uso o dell'abuso dello strumento, quello che vediamo è che molti fornitori,. Ne deriva una certa lentezza nel recepire e nel capire le reali esigenze, non tanto quelle della clientela quanto quelle del regolatore"."Fornire un prodotto buono è importante, ma bisogna anche capire come questo prodotto aiuterà prima il cliente e soprattutto poi le istituzioni a riconoscere le esigenze e i cambiamenti di mercato. Questo secondo me è il vero passo successivo, che stiamo cercando di coadiuvare, non di combattere, perché sarebbe una battaglia titanica. Vogliamo invece", ha aggiunto Bizzi.