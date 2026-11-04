Risanamento, proseguono interlocuzioni con Fondo MSG Heartbeat e Bizzi & Partners

(Teleborsa) - Il CdA di Risanamento ha preso atto che proseguono attivamente le interlocuzioni con il Fondo MSG Heartbeat e i suoi attuali quotisti. Il dossier riguarda l'operazione di riassetto del Fondo e lo Step-In, già illustrati al mercato. Parallelamente continua il confronto con Bizzi & Partners sull'impegno di pagamento assunto da quest'ultima nei confronti della società. L'esito di questi negoziati, sottolinea la società, avrà riflessi diretti e rilevanti sulla propria situazione patrimoniale. Secondo il CdA è ragionevole ritenere che le trattative possano concludersi nelle prossime settimane, o al più tardi nel mese di dicembre.



In attesa che il quadro venga definito, il consiglio ha deciso di aggiornarsi periodicamente, e comunque subito dopo la conclusione delle interlocuzioni. Nel frattempo continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione patrimoniale, che resta critica soprattutto a causa delle perdite dell'esercizio 2020. Queste perdite, pari a circa 32,8 milioni di euro, erano state sterilizzate in base alla normativa emergenziale Covid-19. Il CdA si riserva di adottare tempestivamente, se ne ricorreranno i presupposti, i provvedimenti previsti dalla legge.



La società ha infine comunicato che gli eventi societari previsti dal calendario finanziario 2026, aggiornato da ultimo il 5 agosto, non si terranno nelle date indicate. Il calendario sarà rivisto in base all'esito delle trattative e alle conseguenti decisioni del Consiglio.

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