Fintech, appello sulla Legge di Bilancio: non penalizzare chi investe in innovazione

(Teleborsa) - Non penalizzare gli investimenti in innovazione finanziaria e preservare la competitività degli operatori italiani nel mercato europeo. È questo l'appello che ItaliaFintech rivolge al Governo e al Parlamento nell'ambito dell'esame della Legge di Bilancio 2027, chiedendo di escludere gli Istituti di Pagamento (IP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 del DDL, che riducono dal 90% al 30% la deducibilità, ai fini IRAP, di alcune componenti di costo, tra cui gli ammortamenti.



La richiesta di ItaliaFintech è condivisa anche da Assocasp, associazione che rappresenta i fornitori di servizi relativi a cripto-attività, e da Assofintech, che riunisce professionisti del settore fintech italiano. A questa posizione si uniscono anche Fintech District, community di riferimento per Fintech e Techfin che operano in Italia; Italian Tech Alliance, l'associazione che rappresenta startup, scaleup e investitori dell'innovazione in Italia; e InnovUp, associazione che rappresenta l'ecosistema italiano dell'innovazione e delle startup.



In Italia operano attualmente 51 operatori autorizzati tra Istituti di Pagamento (39) e Istituti di Moneta Elettronica (12), realtà vigilate, tra cui numerose scale-up innovative, che svolgono un ruolo centrale nell'evoluzione dei servizi finanziari e dei sistemi di pagamento.



La modifica proposta rischia di produrre effetti particolarmente penalizzanti per questi operatori, spiegano le associazioni. A differenza dei modelli di intermediazione finanziaria tradizionale, il business degli IMEL e degli IP si fonda prevalentemente sui ricavi commissionali derivanti dai servizi offerti e richiede investimenti continuativi in software, infrastrutture tecnologiche, sicurezza informatica, protezione deidati e adeguamento alla normativa. La misura rischia inoltre di colpire in modo particolare molte imprese fintech in fase di crescita e sviluppo, mentre in molti casi tali imprese presentano oggi una base imponibile IRAP nulla o molto contenuta. La riduzione della deducibilità dal 90% al 30% determinerebbe quindi un aumento del carico fiscale proprio per gli operatori che destinano risorse rilevanti allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, con il rischio di comprimere ulteriormente la capacità di investimento in una fase già caratterizzata da un rallentamento della raccolta di capitali e degli investimenti nel comparto fintech.



"Non possiamo chiedere alle imprese fintech di investire sempre di più in tecnologia, sicurezza e innovazione e, allo stesso tempo, introdurre misure fiscali che penalizzano proprio questi investimenti - dichiara Camilla Cionini Visani, Direttrice Generale ItaliaFintech - Gli IP e gli IMEL rappresentano una componente importante dell'infrastruttura finanziaria digitale del Paese e contribuiscono concretamente alla modernizzazione dei servizi offerti a cittadini e imprese. Non chiediamo un trattamento di favore, ma una disciplina coerente con le caratteristiche economiche e operative di questi intermediari, evitando disparità che rischiano di indebolire la competitività dell'ecosistema italiano".



Per queste ragioni, ItaliaFintech chiede che, nell'ambito dell'esame parlamentare della Legge di Bilancio 2027, venga introdotta una modifica mirata all'articolo 19 del DDL, volta a mantenere per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica la deducibilità IRAP al 90% degli ammortamenti e delle altre spese amministrative.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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