Ibe Intermobility Future Ways, giorno 2: sharing a 75 milioni di noleggi, Bologna in testa per mobilità sostenibile

(Teleborsa) - Secondo giorno a Ibe Intermobility Future Ways 2026, la manifestazione di Italian Exhibition Group, con i dati dell'Osservatorio nazionale sulla sharing mobility, il rapporto Euromobility, il focus sulla povertà dei trasporti e il premio Bus of the Year 2027 Intercity Edition, vinto da Man.



Sharing mobility



Nel 2026 i noleggi complessivi di car sharing, bike sharing, scooter sharing e monopattini raggiungeranno i 75 milioni, +21% sul 2025 e +49% sul 2024, trainati dalla micromobilità condivisa. I veicoli in sharing sono circa 100.000 e nel 2025 il 96% della flotta era elettrico. Il bike sharing è il servizio più dinamico: 30 milioni di noleggi nel 2026, il doppio rispetto al 2024, con oltre 51.000 biciclette. Il car sharing va in controtendenza: nel primo semestre 2026 la flotta si è dimezzata, da 7.000 a 3.500 veicoli. Il fatturato stimato del 2025 è di 245,9 milioni, +43,5 milioni sul 2024. Milano torna in testa con oltre 17 milioni di noleggi, davanti a Roma (16,7 milioni), ma Parigi da sola, con 78 milioni l'anno, supera l'intero mercato nazionale.



Le città sostenibili



Il ventesimo Rapporto Euromobility, sui 50 principali capoluoghi, conferma nella classifica 2025 Bologna al primo posto, seguita da Firenze, Parma, Milano, Venezia, Torino, Bergamo, Brescia, Padova e Rimini. Il Nord e l'Emilia-Romagna sono ai vertici, mentre molte città del Centro-Sud sono nelle posizioni più basse. In vent'anni l'incidentalità è calata di oltre il 30% e le concentrazioni di polveri fini e biossido di azoto di oltre il 40%, ma le auto in città sono aumentate e i passeggeri del trasporto pubblico sono diminuiti di quasi il 20%.



Povertà dei trasporti



In Italia oltre 7 milioni di persone vivono in aree poco servite dal trasporto pubblico e più di 600.000 famiglie hanno un'auto senza risorse sufficienti per permettersela. L'incidenza delle famiglie vulnerabili va da meno del 2% in Trentino-Alto Adige a oltre il 10% in Calabria. L'offerta di trasporto pubblico locale nei capoluoghi è di 7.677 posti-km per abitante nel Nord-ovest contro 2.240 nel Mezzogiorno, meno di un terzo. Presentata anche la ricerca "La transizione equa della mobilità post-Covid", che studia 3.834 comuni delle aree interne (48,5% del totale, oltre il 20% della popolazione).



Deep Trend e premio



Il Deep Trend di Blue Eggs porta a Stavanger, dove è entrato in servizio il primo autobus elettrico autonomo europeo senza conducente a bordo: un Karsan controllato da remoto con la piattaforma xFlow. Il Bus of the Year 2027 Intercity Edition va al Man Lion's City E LE, premiato dalla giuria per design, comfort, sicurezza e prestazioni su strada.

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