GLOR debutta all'Assemblea ANCI con una piattaforma integrata per la mobilità urbana

(Teleborsa) - Glor Inspired by VAIMOO, piattaforma digitale ed ecosistema di servizi per la mobilità urbana smart, nato dall'evoluzione del servizio di bike sharing VAIMOO, debutta all'Assemblea annuale dell'ANCI, in calendario dal 25 al 27 novembre a Veronafiere.



Glor presenterà alle amministrazioni locali un ecosistema integrato per la mobilità urbana, che riunisce trasporto pubblico locale (TPL), bike sharing, parcheggi, ticketing ed eventi su un’unica piattaforma.



L'azienda sarà presente con un suo stand presso il Padiglione 10, dove per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la demo "Ecosistema integrato di mobilità cittadina", inserita nel programma ufficiale dell’Assemblea. La dimostrazione consentirà di conoscere concretamente le potenzialità di un modello integrato di gestione della mobilità urbana: per i cittadini significherà poter accedere attraverso un’unica applicazione ai principali servizi della città; per le amministrazioni locali superare la frammentazione dei sistemi attraverso una governance unificata, con una visione integrata dei dati e un coordinamento più efficiente tra servizi e gestori.



Al bike sharing, core business di VAIMOO, si affiancano i servizi innovativi di gestione dei parcheggi, tecnologie per il monitoraggio e ticketing per il trasporto pubblico locale, oltre a soluzioni di sensoristica ambientale per il rilevamento di dati relativi a condizioni meteorologiche, qualità dell’aria, energia e rifiuti.



"In questi anni abbiamo portato il bike sharing in decine di città italiane e abbiamo imparato che i cittadini non si muovono per singoli servizi, ma per spostamenti: il bus, la bici, il parcheggio, un evento incentro. Glor nasce per dare ai Comuni un’unica regia su tutto questo, con una tecnologia progettata e realizzata in Italia", ha affermato Matteo Pertosa, CEO e Fondatore di Glor.

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