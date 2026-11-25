Lettura rialzista per Simon Property Group
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Balza in avanti il fondo di investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,22%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Simon Property Group ai prezzi attuali pari a 229,8 USD, con stop loss individuato in area 180,3 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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