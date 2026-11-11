Segnali d'acquisto per Simon Property Group
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance del fondo di investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una variazione percentuale dello 0,63%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Simon Property Group presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 234,5 USD, con stop loss impostato a quota 180,3 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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